اشتباكات عنيفة بعد قصف الاحتلال منزلا غرب جنين

أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزلا تحصن داخله مجموعة من المقاومين في بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ محمولة على الكتف باتجاه المنزل الذي تحصن داخله المقاومون.

وأضافت أن المقاومين يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصدر ميداني إصابة اثنين من جنود الاحتلال على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة مع المقاومين في برقين.

وأضافت بأن الاشتباكات التي تخوضها المقاومة في برقين، لا تقتصر على المنزل الذي يحاصره الاحتلال، بل امتدت لمناطق أخرى داخل البلدة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات والآليات الثقيلة إلى مخيم جنين.

وذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية.

مشاهد جديدة توثق الاشتباكات وحصار الاحتلال لمنزلٍ في بلدة برقين غرب جنين. pic.twitter.com/ujRmAWmSbO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2025

منزل عائلة الشهيد

وكانت مصادر فلسطينية أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية لمنزل عائلة الشهيد أحمد مساد في بلدة برقين غرب جنين.

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وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المنزل، واقتادت مجموعة من الشابات والسيدات وحولتهن لدروع بشرية أثناء حصارها للمنزل.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني تنفيذ هجوم واسع وحصار غير مسبوق على جنين ومخيمها، مستهدفة المستشفيات خاصة.

وتأتي العملية ضمن حملة تصعيد واسعة بدأها الاحتلال بقواته ومستوطنيه في الضفة الغربية عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه الحملة الواسعة في الضفة الغربية تجسد الوعود التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وزراء اليمين المتطرف لإقناعهم بعدم الانسحاب من الحكومة بسبب اتفاق غزة.