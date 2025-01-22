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متمردو "إم23" يستولون على مدينة رئيسية شرق الكونغو الديمقراطية

Congolese M23 rebels are seen as before they withdraw from the 3 antennes location in Kibumba, near Goma, North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, December 23, 2022. REUTERS/Arlette Bashizi
متمردو إم 23 في كيبومبا بمقاطعة كيفو بالكونغو الديمقراطية (رويترز)
22/1/2025

قالت السلطات إن متمردي حركة "إم 23" سيطروا على بلدة مينوفا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي طريق إمداد رئيسي للعاصمة الإقليمية غوما.

وأكد حاكم مقاطعة جنوب كيفو، جان جاك بوروسي، أمس الثلاثاء، السيطرة على مينوفا، مضيفًا أن المتمردين استولوا أيضًا على مدن التعدين لومبيشي ونومبي وشانجي في المقاطعة نفسها، بالإضافة إلى بلدة بويريمانا في المقاطعة المجاورة بمقاطعة شمال كيفو.

واعترف جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن المتمردين حققوا "اختراقات" في مينوفا وبويريمانا.

epa11519558 Mourners and relatives of the victims of the Bweremana bombing attend the burial ceremony at the Genocost cemetery in Kibati, Democratic Republic of Congo, 02 August 2024. Seven people died on 15 July 2024 after an explosion occurred amid intense fighting between the March 23 Movement (M23 rebels) and the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo (FARDC). The conflict between M23 and the Democratic Republic of Congo government began in March 2022. Congo has accused Rwanda of supporting M23, a claim denied by both Rwanda and M23. EPA-EFE/MOISE KASEREKA
تشييع ضحايا هجوم خلال مواجهات بين الجيش الكنغولي ومتمردي إم 23

ولم يذكر الجيش ما إذا كانت البلدات قد تم الاستيلاء عليها.

حركة إم23، هي جماعة مسلحة تتألف من عرقية التوتسي الذين انفصلوا عن الجيش الكونغولي قبل أكثر من 10 سنوات.

ومنذ ظهورها من جديد في عام 2022، واصلت الحركة تحقيق مكاسب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر هذه الحركة واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، في صراع مستمر منذ عقود وتسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

Labourers work at an open shaft of the SMB coltan mine near the town of Rubaya in the Eastern Democratic Republic of Congo, August 13, 2019. Picture taken August 13, 2019. REUTERS/Baz Ratner
عمال في منجم للكولتان بالقرب من بلدة روبايا في شرق جمهورية الكونغو (رويترز)

ومنذ عام 1998، قُتل ما يقرب من 6 ملايين شخص، كما نزح نحو 7 ملايين داخليا.

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قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير يوم الاثنين إن أكثر من 237 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في شرق الكونغو منذ بداية العام الحالي.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة رواندا بدعم حركة إم 23 بالقوات والأسلحة، وهو ما تنفيه رواندا.

يدور القتال على عدة جبهات حول غوما، ونزح مئات الآلاف من الأشخاص حول ضواحي المدينة، التي سيطرت عليها حركة إم 23 لفترة وجيزة عام 2012.

تصميم خاص خريطة الكونغو الديمقراطية
خريطة الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

وفي حديثه من غوما، قال مراسل الجزيرة آلان أويكاني إن "الناس في غوما متضررون. هناك شعور بالقلق من وصول القنابل من الخطوط الأمامية إلى أحياء المدينة".

وقد أدى القتال إلى قطع العديد من الطرق المؤدية إلى غوما، وغالبا ما يعبر الناس بحيرة كيفو حاملين الإمدادات على متن قوارب مكتظة وغير آمنة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتمركزة في مينوفا قد علقت أنشطتها مؤقتًا.

المصدر : الجزيرة

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