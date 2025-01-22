عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا وأطراف مخيم عقبة جبر شرقي الضفة الغربية
22/1/2025-|آخر تحديث: 22/1/202505:56 م (توقيت مكة)
عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا وأطراف مخيم عقبة جبر شرقي الضفة الغربية
عاجل | الغارديان عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين: الوضع الحالي مروع حيث دمر الاحتلال الطرق أمام المستشفى
عاجل | الغارديان عن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين: إمدادات الغذاء والماء في المستشفى لن تكفي سوى بضعة أيام
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة