تحطم مقاتلة في همدان وحريق بخزان للغاز جنوب طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مقاتلة تحطمت -صباح اليوم الأربعاء- في محافظة همدان غربي إيران، ونجا طياران كانا على متنها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية -نقلا عن القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني- بأن الطيارين قفزا من الطائرة قبيل سقوطها في مرتفعات بمدينة كبودر آهنغ وأصيبا بجروح طفيفة.

وبثت مواقع إيرانية صورا تظهر حطام الطائرة في منطقة جبلية.

ولم تذكر الوكالة الرسمية الإيرانية نوع الطائرة العسكرية، بيد أن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أنها من طراز إف-4.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن فرق إطفاء سيطرت على حريق في موقع للغاز المسال في مدينة الري على مسافة 11 كيلومترا جنوب طهران.

وقالت الوزارة إن الحريق وقع في أحد مستودعات منشأة تخزين الغاز المسال في الري وليس في منشأة لتخزين النفط، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع البترول الوطنية الإيرانية ويس كرمي أن النيران اشتعلت في خزان واحد، وتمت السيطرة عليها لاحقا.