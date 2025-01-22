ترامب يلوح بعقوبات على روسيا إذا رفضت التفاوض بشأن أوكرانيا

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي رد على سؤال عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب -خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض- "يبدو الأمر كذلك"، دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن العقوبات الإضافية المحتملة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات شديدة على روسيا بسبب الحرب التي بدأتها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال ترامب إن إدارته تدرس أيضا مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا.

وقال "نتحدث مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي، وسنتحدث مع الرئيس بوتين قريبا جدا. سننظر في الأمر".

وأضاف أنه ضغط على الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية للتدخل لوقف حرب أوكرانيا.

وأردف "لم يفعل (شي) الكثير في هذا الصدد. لديه الكثير من القوة، مثلنا لدينا الكثير من القوة. قلت يجب أن تحسم الأمر. لقد ناقشنا المسألة".

وقبل تنصيبه رئيسا، تعهد ترامب الاثنين بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه منصبه، مما أثار تكهنات بأنه سيستخدم المساعدات الأميركية لإجبار كييف على تقديم تنازلات لروسيا.

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وفي تصريحات انتقادية لبوتين على غير عادته، أكد ترامب أن الرئيس الروسي يجب أن "يتوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه "يدمر روسيا" في حال إحجامه عن ذلك. كما لفت إلى أن الرئيس الأوكراني أبلغه برغبته في التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب.