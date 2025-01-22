ترامب يكشف عن رسالة "ملهمة" من بايدن في البيت الأبيض

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل رسالة "لطيفة وملهمة" تركها له سلفه جو بايدن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك في إطار تقليد متبع خلال مراسم تنصيب الرؤساء الجدد.

وأشار ترامب إلى أنه يفكر في إتاحة الرسالة للجمهور، مؤكدا أنها تحمل نصائح حول أهمية المنصب الرئاسي.

وأوضح خلال لقاء مع الصحفيين أنه فتح الرسالة مساء الاثنين، واصفا إياها بأنها "لطيفة للغاية" و"ملهمة بعض الشيء" وقال "جاء فيها: إلى رقم 47، استمتع بها (فترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب".

وكان ترامب قد عثر على الرسالة المكتوبة بخط اليد على مكتبه يوم الاثنين خلال حفل في المكتب البيضاوي، وذلك بعد أن سأله صحفي عما إذا كان قد تلقى رسالة من بايدن.

ورفع الرئيس المظروف أمام الكاميرات، وأظهر الرقم "47" مكتوبا بخط اليد، مشيرا إلى أنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها.

وأضاف ترامب "أعتقد أنني يجب أن أدع الناس يرونها، لأنها كانت إيجابية" بالنسبة له. وأعرب عن تقديره للرسالة التي تركها بايدن رغم الخلافات السياسية الطويلة بينهم.

تقليد رئاسي يعود لعقود

يعتبر ترامب أول رئيس أميركي يخدم فترتين غير متتاليتين منذ غروفر كليفلاند أواخر القرن الـ19. وكان قد ترك أيضا رسالة لبايدن عندما تولى الأخير منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، ووصفها بايدن بأنها كانت "زاخرة للغاية" لكنه لم يكشف عن تفاصيلها علنا.

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يُذكر أن تقليد كتابة رسائل الترحيب بين الرؤساء بدأ مع الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1989، عندما ترك رسالة لنائبه وخليفته جورج بوش الأب، كتب فيها "لا تدع الديوك (رمز الديمقراطيين) تحبطك".

وخلال اللقاء ذاته مع وسائل الإعلام، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لسلفه بسبب العفو الذي أصدره عن عدد من الشخصيات، بما في ذلك أفراد عائلته.

وقال ترامب "أصدر بايدن عفوا بالأمس عن الكثير من المجرمين. عليكم أن تسألوا هذا السؤال: لماذا أصدر عفوا عن كل هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم؟".

وأضاف "لماذا أصدر عفوا عن لجنة جاي 6 غير المختارة، في حين أنهم أحرقوا ودمروا جميع الوثائق التي أظهرت أنهم ارتكبوا خطأ، وليس أنا؟" في إشارة إلى النائبة السابقة ليز تشيني.

وتابع ترامب انتقاداته قائلا "لماذا منحوا عفوا لجميع أقاربه؟ لقد جنى شقيقه (جيمس) ملايين الدولارات لكل هؤلاء الأشخاص المختلفين".