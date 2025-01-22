ترامب يقيل أول امرأة تقود جهازا عسكريا أميركيا

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائدة جهاز خفر السواحل الأدميرال ليندا فايغن، وهي أول امرأة تقود جهازا عسكريا، وذلك في إطار تغييرات بوزارة الأمن الداخلي ضمن خطة أشمل لإبعاد آلاف الموظفين الذين عينتهم إدارة سلفه جو بايدن.

وأشاد بنجامين هوفمان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بالأدميرال فايغن التي كانت تشغل هذا المنصب منذ عام 2022.

لكن مسؤولا كبيرا بوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على جهاز خفر السواحل، أوضح أنه تم إقالتها "بسبب افتقارها إلى حسّ قيادي وإخفاقاتها على الصعيد العملياتي، وعجزها عن تعزيز الأهداف الإستراتيجية لخفر السواحل الأميركيين".

وقال إن الأدميرال المقالة فشلت في معالجة تهديدات تتعلق بأمن الحدود، وأساءت إدارة عمليات الشراء بما في ذلك المروحيات، وركزت كثيرا على برامج التنوع والمساواة والإدماج.

وتحدث المسؤول الأميركي عن تآكل الثقة في خفر السواحل بسبب التعامل مع تحقيق في مزاعم وقوع اعتداء جنسي.

وفي المقابل، ندد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس بقرار إقالة فايغن، وقالت السيناتورة ماريا كانويل إن هذه المسؤولة المقالة عملت السنوات الماضية على التصدي لانتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية داخل جهاز خفر السواحل.

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وبالإضافة إلى إقالة فايغن، بدأت الإدارة الأميركية الجديدة تغييرات شملت أجهزة أخرى في وزارة الأمن الداخلي بينها وكالة أمن النقل.

وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.

وقد لوّح الرئيس أمس الثلاثاء بإقالة أكثر من ألف مسؤول عينتهم الإدارة السابقة، بحسب ما جاء في أول منشور له على منصته "تروث سوشيال" بعد تنصيبه.