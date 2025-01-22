دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، ملوحا بفرض عقوبات ورسوم جمركية صارمة على روسيا في حال لم يتم ذلك، في حين ترى موسكو أن هناك "فرصة صغيرة" لإبرام اتفاقيات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال ترامب، في منشور الأربعاء، على منصة "تروث سوشيال" إنه لا يريد إيذاء روسيا، وفق تعبيره، وإنه يحب الشعب الروسي الذي ساعد الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن الوقت حان لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، محذرا "توصلوا لاتفاق وأوقفوا هذه الحرب السخيفة وإلا فإن الأمور ستسوء".

وتابع ترامب "إذا لم نتوصل إلى اتفاق قريبا، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض عقوبات على روسيا وفرض رسوم جمركية باهظة على كل ما يباع من روسيا إلى الولايات المتحدة".

وأكمل قائلا "لننهِ هذه الحرب التي لم تكن لتبدأ لو كنت (أنا) رئيسا، يمكننا أن نفعل ذلك (إنهاء الحرب) بطريقة سهلة أو صعبة".

وختم بالقول "أبرموا الصفقة الآن، يجب ألا يكون هناك مزيد من الضحايا".

فرصة للتفاوض

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ترى فرصة صغيرة لإبرام اتفاقيات مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب.

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وقال ريابكوف، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية، "لا نستطيع أن نقول أي شيء اليوم عن مدى قدرة الإدارة المقبلة على التفاوض، لكن مع ذلك، مقارنة باليأس في كل جانب من جوانب إدارة الرئيس السابق للبيت الأبيض (جو بايدن)، هناك فرصة اليوم وإن كانت صغيرة".

وأضاف في كلمة ألقاها بمعهد الدراسات الأميركية والكندية، وهو مركز أبحاث في موسكو، "من المهم إذن أن نفهم مع ماذا ومع من سنتعامل، وأفضل السبل لبناء علاقات مع واشنطن، وأفضل السبل لتعظيم الفرص وتقليل المخاطر".

وكان ترامب الذي تولى منصبه يوم الاثنين الماضي قال في تصريحات سابقة إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، دون أن يحدد كيف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.