بن غفير: اتفاق وقف إطلاق النار إهانة وطنية لإسرائيل

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إهانة وطنية لإسرائيل.

وقال بن غفير إن "اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فورا للحرب"

وكانت استقالة بن غفير من منصبه قد دخلت حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.

وكان حزب بن غفير، "القوة اليهودية"، أعلن الأحد الماضي استقالته من الائتلاف الحاكم احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه بأنه "مشين" في غزة.

يشار إلى أن خروج حزب القوة اليهودية من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني انهيار الائتلاف الحكومي أو يؤثر على وقف إطلاق النار، لكن رحيل بن غفير من شأنه أن يزعزع استقرار الائتلاف.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن أيضا الثلاثاء استقالته من منصبه، بادئا سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية ما اعتبر فشلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وستدخل استقالته حيز التنفيذ في السادس من مارس/آذار المقبل.

وسبق أن قدّم عدد من المسؤولين الإسرائيليين استقالاتهم على خلفية الإخفاق، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا.