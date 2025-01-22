أخبار|روسيا

بريطانيا تتعقب "سفينة تجسس روسية" وتوجه رسالة لبوتين

A handout picture released by the Britain's Ministry of Defence (MOD) in London on January 22, 2025 shows Royal Navy Type 23 frigate HMS Somerset (foreground) patrolling near the Russian vessel Yantar, near UK waters, earlier this week. British Defence Secretary John Healey told parliament Wednesday the Royal Navy was tracking a "Russian spy ship" that passed through UK waters, warning Russia's President Vladimir Putin: "We know what you're doing". Healey said the Yantar vessel was being "used for gathering intelligence and mapping the UK's critical underwater infrastructure". (Photo by MOD / AFP) / NO USE AFTER JANUARY 24, 2025 00:00:00 GMT - NO USE AFTER JANUARY 24, 2025 00:00:00 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / MOD / CROWN COPYRIGHT " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE - TO BE USED WITHIN 2 DAYS FROM JAN 22, 2025 (48 HOURS), EXCEPT FOR MAGAZINES WHICH CAN PRINT THE PICTURE WHEN FIRST REPORTING ON THE EVENT /
الفرقاطة سومرست (يمين) تتعقب السفينة الروسية يانتار قرب المياه البريطانية هذا الأسبوع (الفرنسية/وزارة الدفاع البريطانية)
22/1/2025

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سلاح البحرية تعقب هذا الأسبوع "سفينة تجسس روسية" في القنال الإنجليزي (بحر المانش)، مشيرة إلى أن السفينة نفسها ضُبطت وهي تبحر في المياه البريطانية قبل حوالي شهرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفينة الروسية "يانتار" ضبطت في المياه البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وصعدت غواصة بريطانية إلى سطح البحر بالقرب منها لإبلاغها بأنها كانت تراقب كل تحركاتها سرا.

وأضاف البيان أن السفينة الروسية استجابت للتحذير وغادرت المياه البريطانية متجهة إلى البحر المتوسط، لكنها عادت هذا الأسبوع لتبحر في القنال الإنجليزي، فأرسلت البحرية البريطانية الفرقاطة "سومرست" لتعقبها.

وأبلغ وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مجلس العموم (البرلمان) بهذه التطورات اليوم الأربعاء، وقال في كلمته "رسالتي إلى الرئيس (الروسي) بوتين واضحة: نعلم ما تفعلونه ولن نحجم عن اتخاذ إجراءات قوية لحماية بريطانيا".

إعلان

وتابع هيلي قائلا "سنواصل فضح النشاط الخبيث الذي يوعز به بوتين واتخاذ إجراءات صارمة ضد أسطول الظل الروسي لمنع تمويل غزوه غير القانوني لأوكرانيا".

وذكر الوزير البريطاني أن السفينة الروسية "يانتار" تعمل على جمع الاستخبارات ومراقبة بنى تحتية حيوية تابعة لبريطانيا تحت سطح البحر.

المصدر : الجزيرة

إعلان