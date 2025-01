بريطانيا تتعقب "سفينة تجسس روسية" وتوجه رسالة لبوتين

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سلاح البحرية تعقب هذا الأسبوع "سفينة تجسس روسية" في القنال الإنجليزي (بحر المانش)، مشيرة إلى أن السفينة نفسها ضُبطت وهي تبحر في المياه البريطانية قبل حوالي شهرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفينة الروسية "يانتار" ضبطت في المياه البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وصعدت غواصة بريطانية إلى سطح البحر بالقرب منها لإبلاغها بأنها كانت تراقب كل تحركاتها سرا.

وأضاف البيان أن السفينة الروسية استجابت للتحذير وغادرت المياه البريطانية متجهة إلى البحر المتوسط، لكنها عادت هذا الأسبوع لتبحر في القنال الإنجليزي، فأرسلت البحرية البريطانية الفرقاطة "سومرست" لتعقبها.

Watching every move…#RoyalNavy warships @HMSSomerset and @HMSTyne are currently monitoring suspected Russian spy ship Yantar as it sails close to the UK.

It comes after a recent operation in which a #814NAS Merlin and @RFATidesurge tracked a Russian submarine and frigate.

— Royal Navy (@RoyalNavy) January 22, 2025