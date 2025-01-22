الجيش الإسرائيلي يكشف خسائر لواء غفعاتي بعد انسحابه من غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن لواء غفعاتي -الذي انسحب من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية- خسر 86 مقاتلا وقائدا خلال المعارك في القطاع وفي هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف الجيش في بيان نشر اليوم الأربعاء "تستعد قوات لواء غفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 للمهام المقبلة بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا" شمالي قطاع غزة، ولم يذكر البيان تفاصيل المهام المشار إليها.

وغفعاتي هو أحد ألوية المشاة الخمسة في الجيش الإسرائيلي، وقد انسحب من شمال قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لواء غفعاتي انسحب من غزة، دون أن يتلقى أوامر بالاستعداد للعودة مجددا.

وكبدت فصائل المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال الهجوم المدمر الذي شنه على شمال قطاع غزة على مدى أكثر من 100 يوم.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود -الذين سمح بنشر أسمائهم- 841 قتيلا، والمصابين 5656 مصابا، لكن تقارير فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى أن الحصيلة الحقيقية أكبر من ذلك.