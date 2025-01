إشادات بدور قطر في تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وأفغانستان

أشادت الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان ومجلس التعاون الخليجي بدور قطر في عملية تبادل السجناء الجديدة التي جرت بين واشنطن وكابل.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي أعلن أمس الثلاثاء أن المساعي القطرية أثمرت عن إطلاق سراح مواطنَين أميركيَّين كانا محتجزين في أفغانستان، في مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن جميعهم وصلوا إلى الدوحة، وجرت الترتيبات اللازمة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

وشكر البيت الأبيض قطر أمس الثلاثاء على المساعدة في إنجاز عملية التبادل، وطالب حكومة كابل بالإفراج عن أميركيين آخرين لا يزالون محتجزين لديها.

وفي إطار هذه العملية، أفرجت السلطات الأميركية عن المواطن الأفغاني خان محمد الذي اعتقلته قوات أميركية شرقي أفغانستان عام 2006 وحكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن المؤبد بتهم تشمل تجارة المخدرات والإرهاب.

وأكدت الحكومة الأفغانية عودة خان محمد إلى بلاده والإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين، وأشادت بـ"الدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد".

والأميركيان المفرج عنهما هما راين كوربيت الذي اعتقلته حركة طالبان عام 2022، ووليام ماكينتي.

وشكرت عائلة كوربيت كلا من إدارتي الرئيس الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن وقطر على الإفراج عن ابنها.

As we continue to celebrate the release of Ryan Corbett, I want to extend a special thank you to Ambassador Meshal bin Hamad Al Thani and the Government of Qatar, who served as the intermediary between the United States and the Taliban. Throughout this ordeal, they facilitated…

— Congressman Dan Meuser (@RepMeuser) January 22, 2025