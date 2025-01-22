إشادات بدور قطر في تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وأفغانستان

أشادت الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان ومجلس التعاون الخليجي بدور قطر في عملية تبادل السجناء الجديدة التي جرت بين واشنطن وكابل.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي أعلن أمس الثلاثاء أن المساعي القطرية أثمرت عن إطلاق سراح مواطنَين أميركيَّين كانا محتجزين في أفغانستان، في مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن جميعهم وصلوا إلى الدوحة، وجرت الترتيبات اللازمة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

قطر تعلن عن نجاح تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/c8fwZiTIS9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 21, 2025

وشكر البيت الأبيض قطر أمس الثلاثاء على المساعدة في إنجاز عملية التبادل، وطالب حكومة كابل بالإفراج عن أميركيين آخرين لا يزالون محتجزين لديها.

وفي إطار هذه العملية، أفرجت السلطات الأميركية عن المواطن الأفغاني خان محمد الذي اعتقلته قوات أميركية شرقي أفغانستان عام 2006 وحكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن المؤبد بتهم تشمل تجارة المخدرات والإرهاب.

وأكدت الحكومة الأفغانية عودة خان محمد إلى بلاده والإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين، وأشادت بـ"الدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد".

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والأميركيان المفرج عنهما هما راين كوربيت الذي اعتقلته حركة طالبان عام 2022، ووليام ماكينتي.

وشكرت عائلة كوربيت كلا من إدارتي الرئيس الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن وقطر على الإفراج عن ابنها.

As we continue to celebrate the release of Ryan Corbett, I want to extend a special thank you to Ambassador Meshal bin Hamad Al Thani and the Government of Qatar, who served as the intermediary between the United States and the Taliban. Throughout this ordeal, they facilitated… — Congressman Dan Meuser (@RepMeuser) January 22, 2025

كما أشاد عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية بنسلفانيا دان مياسر بحكومة قطر على وساطتها بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقال مياسر -عبر منصة إكس- إن "السفير (القطري) مشعل بن حمد آل ثاني وحكومة قطر سهلا إجراء مكالمات هاتفية بين رايان وعائلته وتأكدا من حصوله على العلاج الطبي اللازم وحافظا على خطوط الاتصال مفتوحة للمفاوضات".

من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالدور البارز الذي قامت به دولة قطر في تيسير عملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس مكانة قطر الراسخة ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البديوي إلى أن الوساطة القطرية الناجحة تمثل نموذجًا يُحتذى به في تسوية النزاعات الدولية بطرق سلمية وبناءة، بما يتماشى مع المبادئ والمعاهدات الدولية.