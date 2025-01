وزراء إسبان يتركون "إكس" غداة تنصيب ترامب

أعلن ثلاثة وزراء إسبان اليوم الثلاثاء إغلاق حساباتهم على منصة "إكس"، تزامنا مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرب جدا من مالكها الملياردير إيلون ماسك.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز التي تعد المسؤولة الثالثة في حكومة بيدرو سانشيز إن المنصة "لم تعد وسيلة للتواصل ولا موقعا اجتماعيا، بل آلية للدعاية تستعمل خوارزمياتها لإبراز أفكار معينة على حساب أخرى والتأثير على الرأي العام".

وفي آخر تدوينة لها على "إكس"، أضافت دياز -المنتمية لحزب أقصى اليسار "سومار"- أن هذه المنصة "ليس فيها مجال للنقاش"، داعية المشتركين في حسابها إلى متابعتها على مواقع اجتماعية أخرى مثل "بلوسكاي" و"تيك توك".

Defending democracy means stepping away from tools that undermine it.

Let’s continue the conversation on other platforms. pic.twitter.com/hE8lebyEZt

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2025