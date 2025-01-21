وزراء إسبان يتركون "إكس" غداة تنصيب ترامب

أعلن ثلاثة وزراء إسبان اليوم الثلاثاء إغلاق حساباتهم على منصة "إكس"، تزامنا مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرب جدا من مالكها الملياردير إيلون ماسك.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز التي تعد المسؤولة الثالثة في حكومة بيدرو سانشيز إن المنصة "لم تعد وسيلة للتواصل ولا موقعا اجتماعيا، بل آلية للدعاية تستعمل خوارزمياتها لإبراز أفكار معينة على حساب أخرى والتأثير على الرأي العام".

وفي آخر تدوينة لها على "إكس"، أضافت دياز -المنتمية لحزب أقصى اليسار "سومار"- أن هذه المنصة "ليس فيها مجال للنقاش"، داعية المشتركين في حسابها إلى متابعتها على مواقع اجتماعية أخرى مثل "بلوسكاي" و"تيك توك".

Defending democracy means stepping away from tools that undermine it. Let’s continue the conversation on other platforms. pic.twitter.com/hE8lebyEZt — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2025

وزيران آخران

بدورهما، أعلنت وزيرة الشباب سيرا ريخو ووزير الثقافة أرنست أرتاسوم، وهما أيضا عضوان في حزب "سومار"، مغادرة منصة إكس.

واعتبر أرتاسوم أن هذه المنصة "أصبحت ناطقة باسم أوليغارشية يمينية متطرفة، وامتداداتها التي تشجع على الكراهية والتضليل".

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وجاءت هذه الموجة غداة تنصيب ترامب، المقرب من إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم والرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبايس إكس".

وعهد ترامب إلى حليفه ماسك بمهمة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية"، مهمتها خفض النفقات العامة.

وأعلنت عدة منظمات محلية غير حكومية تُعنى بالبيئة، بينها فرع "غرينبيس" في إسبانيا، إضافة إلى منتدى عمداء الجامعات الإسبانية، ترك منصة "إكس" التي كانت تسمى تويتر قبل الاستحواذ عليها من قبل ماسك.