"كمائن الموت".. القسام تنشر صورا لقصف القدس من بيت حانون قبل أسبوعين

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء صورا تظهر عملية قصف مدينة القدس المحتلة بصواريخ من طراز "إم 75″، واستهداف مواقع قيادة وسيطرة قوات الاحتلال وتحشداته في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور مجموعة مقاتلين يرتدون زيا مدنيا ويرفعون الغطاء عن الصواريخ التي كانت مدفونة وجاهزة للإطلاق.

وتم إطلاق الصواريخ من بين المنازل المدمرة وفي وقت النهار في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب ما ظهر باللقطات.

وفي صور أخرى، ظهر المقاتلون وهم يقصفون قوات الاحتلال التي قالوا إنها متمركزة في محور الإدارة المدنية شمال القطاع.

وختمت القسام المقطع برسالة قالت فيها "انتظروا سلسلة كمائن الموت في بيت حانون".

وكانت مدينة بيت حانون قد شهدت تصاعدا في عمليات المقاومة خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق النار، وقد سقط العديد من جنود وضباط الاحتلال في هذه العمليات التي كانت إسرائيل تصفها بالصعبة.