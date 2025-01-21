قطر تعلن نجاح عملية تبادل سجناء بين واشنطن وكابل

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، نجاح تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان، وعبّرت عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لتحقيق المزيد من التفاهمات سبيلاً لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن المساعي القطرية، أثمرت عن إطلاق سراح مواطنين أميركيين كانا محتجزين في أفغانستان، في مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن جميعهم وصلوا إلى الدوحة، وجرت الترتيبات اللازمة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

وأعرب الخليفي عن شكر دولة قطر لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية وحكومة الولايات المتحدة، على تجاوبهما مع جهود دولة قطر وتعاونهما في تيسير عملية تبادل المحتجزين، وعبّر عن أمل دولة قطر في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لتحقيق المزيد من التفاهمات سبيلاً لحل الخلافات بالطرق السلمية.

قطر تعلن عن نجاح تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان 🔗 لقراءة المزيد: https://t.co/cDzJm4sKVV#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/MXTBR5Hd8A — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 21, 2025

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وصدر تأكيد العام الماضي عن وجود مفاوضات لتبادل سجناء، لكن عملية التبادل أعلنت بعدما سلّم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السلطة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي تم تنصيبه أمس الاثنين.

وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان، إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أميركا أُطلق سراحه في مقابل مواطنين أميركيين وأعيد إلى البلاد".

وذكرت أن محمد كان يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما أوقف "قبل حوالي عقدين" في ولاية نانغرهار الأفغانية.

وعاد محمد الذي أدانته محكمة أميركية بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، إلى الولاية اليوم الثلاثاء حيث استقبله حشد من الناس وقدموا له أكاليل الزهور.

وقال للصحفيين إنه ممتن لسلطات طالبان لعملها على إطلاق سراحه وإنه "سعيد للغاية" بعودته إلى أسرته، وتابع "هناك الكثير من الأبرياء مسجونون، وطلبي هو أن يتم إطلاق سراحهم جميعا وتمكينهم من العودة إلى ديارهم".

من جانبها، أكدت عائلة الأميركي راين كوربيت الذي اعتقلته طالبان عام 2022 إطلاق سراحه معربة عن "امتنانها البالغ" لعودته.

وقالت العائلة على موقعها الإلكتروني "قلوبنا مليئة اليوم بالامتنان والشكر لله لإبقائه راين حيا وإعادته إلى بلاده بعد 894 يوما هي الأصعب والأكثر قتامة في حياتنا". وشكرت كلا من إدارتي ترامب وبايدن وقطر داعية إلى إطلاق سراح أميركيين اثنين ما زالا مسجونين في أفغانستان.

وعرّف الإعلام الأميركي عن المعتقل الأميركي الثاني الذي أطلق سراحه على أنه وليام ماكينتي، مشيرا إلى أنه لا يُعرف الكثير عما كان يفعله في أفغانستان وأن عائلته طلبت من الحكومة الأميركية المحافظة على الخصوصية في قضيته.

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بدورها، وصفت حكومة طالبان اليوم الثلاثاء عملية تبادل السجناء بأنها "مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار" موجهة الشكر "للدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد".

وأضافت أن "الإمارة الإسلامية تنظر بإيجابية إلى هذه التحركات الأميركية التي تساهم في تطبيع وتوسيع العلاقات بين البلدين"، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه طالبان للحديث عن حكومة الحركة.

وشددت سلطات طالبان مرارا على أنها ترغب بعلاقات جيدة مع كل البلدان مذ عادت إلى السلطة عام 2021.

وواجه بايدن انتقادات حادة على خلفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، بعد أكثر من عام على الاتفاق مع حركة طالبان الذي تم أثناء ولاية ترامب الأولى لوضع حد لتدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب التي استمرت على مدى عقدين.