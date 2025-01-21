قطر تعلن تاريخ مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء بدء العمل على إعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ الاتفاق والتزام إسرائيل ببنوده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي- إن الأطراف ستجتمع في اليوم الـ16 من بدء تنفيذ الاتفاق لمناقشة المرحلة الثانية، مضيفا "نعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية".

وتحفظ الأنصاري على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثانية المخططة السبت المقبل.

كما أعرب عن تقدير الدوحة انخراط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المفاوضات، مردفا "نؤمن بأن الإدارة الأميركية السابقة والحالية تبحثان عن السلام في غزة".

وشدد على أن الضمان الرئيسي لاستمرار الاتفاق في غزة هو التزام الطرفين بتنفيذ بنوده، مطالبا الشركاء الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه.

دعوة لمجلس الأمن

على صعيد متصل، دعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في القيام بدور فاعل لضمان تحقيق اتفاق غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه.

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جاء ذلك في بيان قرأته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأكدت أنه من الضروري رفض أي إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية.

وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.