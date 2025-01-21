فيديو.. الاحتلال يقنص فلسطينيا في أحد شوارع جنين

أظهرت صور مأخوذة من كاميرا مراقبة قيام قوات الاحتلال بقنص شاب مدني خلال سيره في أحد شوارع مدينة جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب يسير في الشارع وسط ما بدا أنه تبادل لإطلاق النار عندما تم استهدافه بطلقات عدة أسقطته أرضا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة جنين تحت اسم "الجدار الحديدي"، مما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 آخرين، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل مخيم جنين، في حين دعت حركة حماس إلى النفير العام.