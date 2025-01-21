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عاجل | موقع والا: ارتفاع عدد المصابين بعملية الطعن في تل أبيب إلى 4
21/1/2025-|آخر تحديث: 21/1/202510:42 م (توقيت مكة)
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب ومدني مسلح أطلق النار على المنفذ
- عاجل | الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح في موقعين مختلفين قرب تل أبيب في عملية طعن وإطلاق النار على المنفذ
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تخشى من تصاعد عمليات الطعن داخل إسرائيل بعد اتفاق غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات في عملية الطعن بتل أبيب إلى 3
- عاجل | الشرطة الإسرائيلية: نمشط موقع عملية الطعن في تل أبيب والحدث لم ينته بعد وعلى الجمهور عدم الاقتراب من الموقع
- عاجل | موقع والا: ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى 4 ومفوض الشرطة في طريقه إلى موقع الحدث
المصدر : الصحافة الإسرائيلية