إصابات بعملية طعن في تل أبيب ومخاوف إسرائيلية من موجة عمليات

أصيب 4 إسرائيليين بجروح في عملية طعن بمدينة تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه الإسعاف الإسرائيلي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمشط موقع عملية الطعن، مشيرة إلى أن الحدث لم ينته بعد، و"على الجمهور عدم الاقتراب من الموقع".

من جانبه، قال الإسعاف الإسرائيلي إن عملية الطعن حدثت في موقعين مختلفين قرب تل أبيب، وجرى إطلاق النار على المنفذ.

بيد أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى اشتباه بوجود شخص آخر ساعد منفذ عملية الطعن. وكانت التقارير أفادت بادئ الأمر بإصابة شخصين بجروح خطيرة.

في تلك الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تخشى تصاعد عمليات الطعن داخل إسرائيل بعد اتفاق غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.