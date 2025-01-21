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عاجل | قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق بشار الأسد

21/1/2025-|آخر تحديث: 21/1/202507:18 م (توقيت مكة)

عاجل | قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق بشار الأسد

المصدر : الفرنسية

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