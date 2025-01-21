رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته ويؤكد مسؤوليته عن "الفشل الفظيع"

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي استقالته من منصبه بادئا سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية ما اعتبر فشلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وستدخل استقالة هاليفي حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل.

وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا".

وأعلن هاليفي بوضوح: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".

وتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط".

وبعد قليل من إعلان هاليفي استقالته، أعلن قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فنكلمان استقالته. وقال في كتاب الاستقالة: "فشلت في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربي".

وأضاف فنكلمان أن "الفشل في 7 أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

من جهتها، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي.