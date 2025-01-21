عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يعلن استقالته في 6 مارس

عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يعلن استقالته في 6 من مارس

عاجل | هاليفي في رسالة استقالته: الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا

عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023

عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط

عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة

عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم