عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يعلن استقالته في 6 مارس
21/1/2025-|آخر تحديث: 21/1/202504:42 م (توقيت مكة)
عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يعلن استقالته في 6 من مارس
عاجل | هاليفي في رسالة استقالته: الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا
عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023
عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط
عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة
عاجل | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم
المصدر : الجزيرة