أردوغان: مشاهد تبادل الأسرى بغزة أظهرت من يُقدّر كرامة الإنسان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشاهد تبادل الأسرى والمعتقلين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل "أظهرت من يُقدّر الحياة والكرامة الإنسانية ومن يتجاهلهما".

ولفت أردوغان إلى إن "الفلسطينيين في قطاع غزة دفعوا ثمنا باهظا لكنهم لم يستسلموا أمام سياسة العربدة والمجازر الإسرائيلية".

وبشأن مساعدات تركيا المرسلة إلى القطاع، قال "قدمنا 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى اليوم وسنزيد حجم المساعدات قبيل شهر رمضان المبارك".

وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن تعافي سوريا وإزالة الأنقاض التي خلفها نظام الأسد سيعود بالنفع ليس فقط على السوريين، بل المنطقة برمتها.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة دعم العالم العربي والإسلامي سوريا من أجل تعافي هذا البلد، وأكد أيضا على ضرورة رفع العقوبات الغربية بأقرب وقت.