ترامب يباشر مهامه من البيت الأبيض ويعد بإلغاء 80 قرارا تنفيذيا لبايدن

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انتهاء حفل تنصيبه الاثنين إلى البيت الأبيض ليباشر مهامه رئيسا للولايات المتحدة لولاية ثانية، مؤكدا أنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها الإدارة السابقة، وسينفذ تجميدا فوريا للوائح التنظيمية والتوظيف في الحكومة.

وقال ترامب -أمام حشد في واشنطن عقب تنصيبه- "سألغي نحو 80 قرارا تنفيذيا مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة".

وأردف قائلا "سأنفذ تجميدا فوريا للوائح التنظيمية، مما سيمنع البيروقراطيين في عهد (الرئيس السابق) جو بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح"، مضيفا أنه سيصدر أيضا "تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط الأشخاص الأكفاء المخلصين للشعب الأميركي".

وأعلن ترامب في وقت سابق الاثنين عن إنشاء مجموعة استشارية تهدف إلى تنفيذ تخفيض شامل لقوة العمل في الحكومة وإلغاءات بالجملة للوكالات الحكومية، مما دفع البعض إلى رفع دعاوى قضائية طعنا في هذه الخطوة.

اتفاقية باريس

وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.

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كما أعلن بعد تنصيبه الخطوط العريضة لسياسة إدارته داخليا، وألقى خطابا بعد دقائق من أدائه ونائبه جيه دي فانس اليمين الدستورية أمام أعضاء من المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، وإنه سيضع أميركا أولا، معتبرا أن حكومته تستطيع مواجهة الأزمة في البلاد.

وأضاف أن أميركا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.

كما قال إن أميركا ستستعيد مكانتها الصحيحة باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض.

وتابع "نقف الآن على أعتاب أعظم 4 سنوات في تاريخ أميركا".

ووعد الرئيس الأميركي بأن تتحرك إدارته بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل المواطنين الأميركيين، قائلا "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة".