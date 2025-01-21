إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح تمهيدا لفتحه خلال أيام

كشف مسؤول مصري عن إصلاحات متواصلة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإعادة فتحه خلال أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور تفقّد اليوم الثلاثاء المعبر الحدودي الموجود في نطاق محافظته.

كما نقلت عنه قوله اليوم الثلاثاء "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، مما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر".

وأكد المسؤول المصري أن المعبر سيفتح فور انتهاء الإصلاحات التي تُجرى في محيطه.

ودمرت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر خلال عدوانها على القطاع، والذي استمر نحو 15 شهرا، قبل إبرام الاتفاق الذي تم بموجبه وقف إطلاق النار أمس الأول الأحد.

وبموجب الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة من قطر ومصر وأميركا- سيعاد فتح المعبر في اليوم السابع من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي يوم السبت المقبل.

كما ينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يوميا من معبر رفح إلى غزة -بعد تفتيشها في معبر كرم أبو سالم– لنقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، على أن تتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن أكثر من 900 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة أمس الاثنين، في حين دخلت الأحد -وهو اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ- 630 شاحنة غزة.

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ومنذ 24 مايو/أيار الماضي، تدخل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه، ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من الشهر ذاته.