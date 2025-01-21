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أردوغان يعلن الحداد بعد مقتل العشرات بحريق شمالي تركيا

أردوغان أعلن تكليف لجنة بالتحقيق في أسباب الحريق (الأناضول)
21/1/2025

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني ليوم واحد بعد مقتل 66 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان، عقب اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء، إنه كلف فريق تحقيق بالوقوف على أدق تفاصيل الحريق، مشددا على ضرورة "محاسبة المهملين والمتسببين بالحريق أمام القانون".

وأعلن أن غدا الأربعاء سيكون يوم حداد وطني، حيث تنكس الأعلام فوق المباني الرسمية بالبلاد وفي بعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

وقدمت دول ومؤسسات عديدة تعازيها إلى تركيا في ضحايا الحريق، ومن بينها مصر وقطر والإمارات والكويت والأردن وروسيا واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن 66 شخصا قتلوا جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم في فندق بمنتجع للتزلج بولاية بولو.

وأضاف أن عدد المصابين بلغ 51 شخصا، مؤكدا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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