أردوغان يعلن الحداد بعد مقتل العشرات بحريق شمالي تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني ليوم واحد بعد مقتل 66 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان، عقب اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء، إنه كلف فريق تحقيق بالوقوف على أدق تفاصيل الحريق، مشددا على ضرورة "محاسبة المهملين والمتسببين بالحريق أمام القانون".

وأعلن أن غدا الأربعاء سيكون يوم حداد وطني، حيث تنكس الأعلام فوق المباني الرسمية بالبلاد وفي بعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

مصرع وإصابة العشرات بحريق داخل منتجع للتزلج شمال #تركيا pic.twitter.com/CpfbFcxfbr — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 21, 2025

وقدمت دول ومؤسسات عديدة تعازيها إلى تركيا في ضحايا الحريق، ومن بينها مصر وقطر والإمارات والكويت والأردن وروسيا واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن 66 شخصا قتلوا جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم في فندق بمنتجع للتزلج بولاية بولو.

وأضاف أن عدد المصابين بلغ 51 شخصا، مؤكدا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.