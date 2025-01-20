والدة الصحفي أوستن تايس: القيادة السورية الجديدة مصممة على إعادة ابني

أكدت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اعتقل بدمشق عام 2012، أن السلطات السورية مصممة على إعادته، وذلك في تصريحات أدلت بها اليوم الاثنين غداة لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقالت تايس -في مؤتمر صحفي عقدته إلى جانب رئيس منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" نزار زكا- إن القيادة السورية الجديدة أكدت لها أنها تعمل على العثور على ابنها.

وأعربت عن أملها بالتزام الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بإعادة أوستن لمنزله، لافتة إلى أن فريق ترامب تواصل معها بالفعل بخصوص البحث عن ابنها.

والتقت ديبرا تايس -أمس الأحد- قائد الإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب بدمشق.

وكانت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" الأميركية غير الحكومية أعربت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ثقتها بأن تايس ما زال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف أي معلومات ملموسة حول مكان وجوده.

ففي مؤتمر صحفي عقده في دمشق حينها، أظهر زكا صورة قال إنها تشير إلى مواقع كان تايس محتجزا فيها من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى فبراير/شباط 2024.

ولم يعترف نظام بشار الأسد المخلوع يوما بأنه اعتقل تايس.

وخُطف تايس، الذي يبلغ حاليا 43 عاما، في أغسطس/آب 2012 خلال تنقله عبر داريا بريف دمشق.

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وأوردت رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، تمكن عام 2013 من الهروب من زنزانته، وشوهد وهو يتحرك بين منازل في شوارع حي المزة بدمشق.

وكان من أوائل الصحفيين الأميركيين الذين وصلوا إلى سوريا بعد اندلاع الصراع هناك.