قطر تدشن جسرا بريا لإمداد غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود

دشنت قطر، الاثنين، جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بأكثر من 12 مليون لتر وقود خلال 10 أيام، تنفيذا لتوجيه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأنه "تنفيذا لتوجيه أمير البلاد دشنت قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميا".

ووصلت اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبا، 25 شاحنة محملة بالوقود ممولة من دولة قطر، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوقود المرسل للقطاع سيستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية.

ونقلت الخارجية عن مريم بنت علي المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، تأكيدها ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وجددت الوزيرة القطرية حرص الدوحة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين، من أجل ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.

ويفرض الجيش الإسرائيلي قيودا صارمة على دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، ومنذ 24 مايو/أيار الماضي تدخل مساعدات شحيحة جدا عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح البري ودمر وأحرق أجزاء منه بعملية بدأها بالمدينة في السابع من الشهر ذاته.

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وتأتي الخطوة القطرية غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بغزة حيز التنفيذ، والذي يشمل في مرحلته الأولى دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الأول الجاري، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.