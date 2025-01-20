قادة العالم يهنئون ترامب بعد أدائه اليمين رئيسا لأميركا

هنأ عدد من قادة العالم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وفيما يلي أبرز التهاني التي وُجهت لترامب عقب اليمين الدستورية لولاية ثانية:

قطر

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متمنيا له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".

مصر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب. وقال في بيان عبر فيسبوك: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع الرئيس ترامب لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

بريطانيا

بعث الملك تشارلز الثالث رسالة تهنئة شخصية إلى دونالد ترامب، مشيرا إلى "العلاقة الخاصة والدائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

سمو الأمير المفدى يهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنياً سموه له التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار. https://t.co/wDvQZLuyrc — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 20, 2025

إيطاليا

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بعثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بـ"أطيب التمنيات" لترامب. وقالت "أنا واثقة من أن الصداقة بين بلدينا والقيم التي تجمعنا ستوحّدنا لتعزيز التعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة، لنواجه معا التحديات العالمية ونبني مستقبلا يقوم على الازدهار والأمن لشعبينا".

كندا

وهنأ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ترامب بعودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترودو "نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا". وأضاف "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر".

ألمانيا

أعرب المستشار أولاف شولتس عن أمله في استمرار "العلاقات الجيدة عبر الأطلسي" مع الولايات المتحدة، "أقرب حليف" لألمانيا، في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكتب على منصة إكس: "اليوم يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. تهانينا! الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا وهدف سياستنا هو الحفاظ دائما على علاقات جيدة عبر الأطلسي. إن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا وأكثر من 400 مليون نسمة اتحاد قوي".

أوكرانيا

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ترامب، معربا عن الأمل في أن يتمكن من "تحقيق سلام عادل ودائم" في النزاع الدائر في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر منصة إكس: "الرئيس ترامب حاسم على الدوام، وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفر فرصة لتعزيز الزعامة الأميركية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة".

روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي، وقال إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم" بعد 3 سنوات من الحرب بينهما.

الهند

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "صديقه العزيز" دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، مضيفا في منشور على منصة إكس أنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مرة أخرى مع ترامب "لبناء مستقبل أفضل للعالم سيعود بالفائدة على بلدينا".

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البرازيل

أعرب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن تظل الولايات المتحدة "شريكا تاريخيا" للبرازيل تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، حليف سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وقال لولا "بصفتي رئيسا للبرازيل، آمل أن تكون إدارة (ترامب) مجزية، وأن يستمر الأميركيون في كونهم الشريك التاريخي الذي هم عليه بالنسبة للبرازيل، لأننا من جانبنا، لا نريد أي خلافات، لا مع فنزويلا، ولا مع الأميركيين، ولا مع الصين أو الهند أو روسيا".

الاتحاد الأوروبي

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ"تعاون وثيق" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة "التحديات العالمية"، مشيرة إلى "القوة المستدامة للشراكة عبر الأطلسي".

وجاء في منشور لفون دير لاين على منصة إكس: "أطيب التمنيات للرئيس دونالد ترامب في ولايتكم الثانية بصفتكم الرئيس الـ47 للولايات المتحدة". وأضافت "معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق قدر أكبر من الازدهار وتعزيز أمنها المشترك".

حلف شمال الأطلسي

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إن رئاسته "ستعزز بقوة الإنفاق والإنتاج الدفاعيين" في التكتل، مضيفا "معا يمكننا تحقيق السلام عبر القوة، عبر حلف شمال الأطلسي".

إسرائيل

هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، وقال في رسالة عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى".