عشية تنصيبه رئيسا.. ترامب يعد ببناء درع صاروخي ووقف الهجرة

وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، ببناء درع دفاع صاروخي يسمى "القبة الحديدية" بمجرد تنصيبه رئيسا، والتحرك "بسرعة وقوة غير مسبوقة" لوقف "الغزو عند حدود أميركا"، وتعزيز إنتاج النفط.

وقال ترامب (78 عاما) لمؤيديه -خلال تجمع جماهيري أخير عشية أدائه اليمين الدستورية في واشنطن- إن هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية ستصنع في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق ببناء "حقل قوة" دفاعي صاروخي متطور حول الولايات المتحدة.

وفي برنامج الحزب الجمهوري خلال الانتخابات الأخيرة، تمت الإشارة إلى حقل القوة باسم "القبة الحديدية"، وهو ما يستدعي للأذهان نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي يحمل الاسم نفسه.

كذلك وعد ترامب في كلمته بإنهاء "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز إنتاج النفط وقطع الطريق على "أيديولوجيات اليسار الراديكالي".

وأعلن ترامب (78 عاما) -الذي سينصّب ظهر اليوم الاثنين ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة- أنه سيبدأ في تنفيذ إجراءات مكافحة الهجرة من أول يوم في ولايته الثانية.

وقال الرئيس الجمهوري "بحلول غروب شمس يوم غد، سيكون غزو حدودنا قد انتهى، وسيبدأ كل المتسللين غير الشرعيين في العودة إلى بلادهم بطريقة أو بأخرى".

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وكما فعل خلال حملته الانتخابية، استخدم ترامب عبارات عامة وصور المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة من دون تصريح بالإقامة على أنهم مجرمون.

وكان أحد الوعود الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية هو تنفيذ عمليات ترحيل جماعية. ولتنفيذ هذه الخطة، رشح ترامب عددا من اليمينيين المتشددين للانضمام إلى حكومته.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، من المقرر أن تبدأ أولى المداهمات بعد فترة وجيزة من حفل تنصيبه يوم الاثنين.

وتخطط السلطات مبدئيا بدء هذه العمليات في شيكاغو، ومن المحتمل أن تمتد إلى مدن أخرى، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة أسبوعا.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيعلن ترامب الاثنين حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. ويُتوقع أيضا أن يلغي بعض البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع في الإدارة الفدرالية، ويرفع القيود المفروضة على إنتاج النفط.

اقتحام الكابيتول

وثمة إجراء آخر متوقع هو العفو عن أشخاص دينوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، في محاولة لمنع التصديق آنذاك على انتخاب جو بايدن.

وفي خطاب مطول، أكد ترامب لأنصاره أنهم سيكونون "سعداء جدا" بالقرار الذي سيتخذه في هذا الشأن.

ووسط التصفيق، شدّد ترامب الأحد أيضا على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلِّق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها مؤقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترامب "بصراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".