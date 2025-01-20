لماذا تأخر الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات من سجن عوفر؟

رغم إفراج حركة حماس عن 3 من المحتجزات الإسرائيليات لديها -ظهر الأحد- تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل تأخرت في المقابل في الوفاء بالتزامها بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى.

ومرت 7 ساعات كاملة دون أن تفرج إسرائيل عن الدفعة التي تتكون من 69 أسيرة و21 طفلا، في حين احتشد عدد من ذوي الأسيرات على مقربة من سجن عوفر العسكري الواقع غربي رام الله انتظارا للحظة الإفراج.

مكتب الأسرى التابع لحركة حماس كشف النقاب عن بعض ملابسات التأخير الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، قد دخل حيز التنفيذ في صباح الأحد، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس بالفعل عن 3 أسيرات إسرائيليات، علما بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم مدنيا.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار الأحد، ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.