سي إن إن: ترامب أبلغ مساعديه بترتيب مكالمة مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أبلغ مساعديه بترتيب مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تنصيبه لبحث اجتماع بينهما لإنهاء حرب أوكرانيا.

وسبق أن قال ترامب إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.

وعلق ترامب آنذاك على الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا إن "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، لقد قال ذلك علنا، وعلينا أن ننهي تلك الحرب، إنها فوضى دموية".

كذلك عرض جيه دي فانس نائب الرئيس المنتخب، أمس الأحد، أفكارا عن خطة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما أورده فانس، فإن روسيا تحتفظ بالأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تخطط للتعبير عن استعدادها للسلام، ونقلت عن مصدر مطلع أن هذا السلام يجب أن يكون مستداما يخدم المصالح الأوكرانية والأميركية.

كما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إلى إمكانية تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

تطورات ميدانية

في التطورات الميدانية، قالت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية سيطرت على قريتي شيفتشينكو ونوفويهوريفكا في شرق أوكرانيا.

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وتقع شيفتشينكو إلى الجنوب مباشرة من مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في منطقة دونيتسك، وتقع نوفويهوريفكا في منطقة لوغانسك.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها أسقطت 93 من 141 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضافت أن 47 من تلك الطائرات "فقدت"، في إشارة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه المسيرات الروسية.

وذكرت أن اثنتين من الطائرات المسيرة "المفقودة" عادتا إلى روسيا.