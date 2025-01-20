ترامب يُنصّب رئيسا للولايات المتحدة ويعلن الطوارئ على الحدود الجنوبية

تم اليوم الاثنين تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة خلال حفل جرى في الكونغرس بالعاصمة واشنطن وحضره سلفه جو بايدن وضيوف من عدة دول.

وأدى ترامب (78 عاما) اليمين أمام أعضاء من المحكمة الدستورية ليصبح بذلك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

ومباشرة بعد تنصيبه، أدلى الرئيس الجديد بخطاب حدد فيه أولويات إدارته والتحديات التي قال إنها تواجه البلاد.

وقال ترامب إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، وإنه سيضع أميركا أولا، معتبرا أن حكومته تستطيع مواجهة الأزمة في البلاد.

وأضاف أن أميركا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.

ووعد الرئيس الأميركي بأن تتحرك إدارته بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل المواطنين الأميركيين، قائلا "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة".

وتحدث ترامب عن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في هذه المرحلة، وانتقد ما وصفه بفشل إدارة بايدن في مواجهة عدد من الأزمات، بما في ذلك الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا.

حالة طوارئ

وفي خطاب التنصيب، أعلن دونالد ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية.

وقال إنه سيوقف أي دخول غير قانوني وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

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وأضاف أنه سيرسل آلافا من القوات المسلحة إلى الحدود لوقف تدفق من وصفهم بالمجرمين.

كما قال إن السلطات ستتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون، مضيفا "سأمنح قوات الأمن الإمكانية من أجل القضاء على العصابات التي تجلب الإجرام إلى حدودنا وبلادنا".

وأكد ترامب أنه سيعطي توجيهات إلى حكام الولايات لمواجهة أزمة التضخم المتفاقمة، وسيعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود.