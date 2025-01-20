بايدن يصدر عفوا رئاسيا عن خمسة من عائلته

أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولاية جو بايدن، في آخر قراراته وهو في منصبه، عفوا رئاسيا عن 5 أفراد من عائلته، قائلا إنه يريد حمايتهم من أن يصبحوا هدفا "لتحقيقات لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

ومن بين المشمولين بالعفو شقيقاه جيمس وفرنسيس، كما تضم ​​القائمة سارة زوجة جيمس، وشقيقة بايدن فاليري وزوجها جون.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أصدر بايدن عفوا استباقيا عن أشخاص يستهدفهم خليفته الجمهوري دونالد ترامب بالانتقام حسب قوله، بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي.

ويشمل العفو أيضا جميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 من جانب مؤيدي ترامب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

وعلى الفور، علّق ترامب على قرار بايدن بالقول "العفو الذي أصدره بايدن مخز، وكثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى".

ودعا ترامب، الذي أدى اليمين اليوم الاثنين رسميا ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، مرارا لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم "شريان الحياة لديمقراطيتنا"، من دون أن يذكر ترامب، معبرا عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.

وقال بايدن في بيان "يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز، ولا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

والشهر الماضي، أصدر بايدن عفوا عن نجله هانتر بايدن الذي أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة في أثناء شراء أسلحة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني والإقرار بالذنب في قضية التهرب الضريبي الفدرالية.