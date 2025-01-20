شهيدان ومصابون برصاص الاحتلال وانتشال عشرات الجثث بغزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ثاني أيام الهدنة، ينما انتشل الدفاع المدني جثامين عشرات الشهداء.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين برصاص الاحتلال في رفح جنوبي القطاع منذ صباح اليوم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على مواطنين قرب المناطق العازلة بمدينة رفح مما أسفر عن عدد من الجرحى.

وقال المصدر نفسه إن طفلا أصيب بجروح خطيرة إثر استهدافه بنيران قوات الاحتلال قرب دوار العودة في رفح.

وأظهر مقطع مصور طفلا ملقى على الأرض وحوله أشخاص يحاولون مساعدته.

إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي مدينة #رفح جنوبي قطاع #غزة، ولقطات لنقل طفل مصاب بجروح خطرة قرب دوار العودة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/HfY24nW03v — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 20, 2025

شهيد ومصابون

وفي رفح أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني اليوم في انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال شرقي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب محور نتساريم، حيث توجد مواقع عسكرية إسرائيلية، وفق ما أورده مراسل الجزيرة.

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من جهتها، قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن مستشفى العودة استقبل مصابا تعرض لإطلاق نار من قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار لإبعاد فلسطينيين في غزة اقتربوا من قواته.

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية أن قواته تعمل وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتمنع الخروقات وتلتزم بالمنطقة الأمنية المتفق عليها.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عصر أمس الأحد بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة.

ونص الاتفاق على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال العدوان، بما فيها الواقعة ضمن محوري نتساريم وفيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية.

انتشال جثامين

في غضون ذلك، انتشلت فرق الدفاع المدني اليوم عشرات الجثامين من تحت ركام المباني، ولا سيما في مدينة رفح التي دمرت قوات الاحتلال أجزاء كبيرة منها.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إنه تم انتشال رفات 97 شهيدا من مناطق متفرقة في رفح جنوبي منذ يوم أمس الأحد.

من جانبه، قال المستشفى الأوروبي في خان يونس إنه استقبل هياكل وعظاما لـ39 شهيدا مجهولي الهوية انتشلوا من رفح بعد تراجع قوات الاحتلال من المنطقة.

ومع تواصل انتشال الشهداء، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى47 ألفا و35 شهيدا و111 ألفا و91 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.