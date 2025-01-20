رئيس بنما يرد على ترامب: القناة لنا وستظل

رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الاثنين، تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب التنصيب تعهد فيها باستعادة قناة بنما.

وقال مولينو، في منشور على منصة "إكس"، إن "القناة بنمية وستبقى كذلك".

وأضاف أن بلاده أدارت هذا الممر البحري الحيوي من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما قال الرئيس البنمي إن بلاده ستظل تدير القناة بحيادية دائمة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال ترامب في خطاب التنصيب بالكونغرس إن بلاده ستستعيد قناة بنما، مضيفا أنه "حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال، وأن الكثير من الأميركيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، عبّر ترامب أكثر من مرة عن رغبته في السيطرة على قناة بنما بذريعة ضمان الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، وتحدث عن خضوع هذا الممر البحري للنفوذ الصيني، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق غايته.

ونفى الرئيس البنمي أن تكون القناة خاضعة لتأثير الصين أو أي دولة أخرى، وأكد أن سيادة بلده واستقلاله أمر غير قابل للتفاوض، قائلا إن "كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها هو ملك لبنما وسيظل تابعا لها".