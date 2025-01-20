عمدة لندن: شبح عودة الفاشية يطارد الغرب

أبدى عمدة لندن صادق خان الأحد قلقه إزاء صعود من سماهم الشعبويين الرجعيين في الدول الغربية، داعيا "التقدميين" إلى مواجهتهم، وذلك عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وفي مقال رأي له نشرته أسبوعية "ذا أوبزرفر" البريطانية، كتب خان "يواجه التقدميون في مختلف أنحاء العالم الغربي تحديا من شأنه أن يحدد شكل القرن، وبلغت المخاطر التي تواجه الديمقراطية الليبرالية أعلى مستوياتها".

وأشار السياسي المنتمي إلى حزب العمال الحاكم في بريطانيا إلى صعود أقصى اليمين في العديد من الدول الأوروبية، قائلا إن "شبح عودة الفاشية يطارد الغرب".

وأضاف أن الشعبويين تمكنوا من حذب مؤيدين جدد من خلال استغلال المخاوف الاقتصادية وتزايد انعدام الثقة في المؤسسات السياسية ووسائل الإعلام.

وضرب عمدة لندن أمثلة من بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى توقعات بأن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا تقدما كبيرا في الانتخابات الفدرالية المبكرة المقر إجراؤها الشهر المقبل، وتصدر حزب التجمع الوطني استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في فرنسا، و"بالطبع، في الولايات المتحدة، عاد دونالد ترامب"، كما ورد في المقال.

وعبر شبكة "بي بي سي"، رد وزير الخزانة البريطاني دارن جونز العضو في حكومة كير ستارمر على تصريحات صادق خان قائلا إن الحكومة لا تؤيد مواقفه.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها صادق خان انتقادات علنية لترامب، وقد اتهمه سابقا بـ"الشعبوية اليمينية المتطرفة"، في حين قال ترامب في العام 2019 إن خان -وهو أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية- "يقوم بعمل سيئ جدا في مجال مكافحة الإرهاب".