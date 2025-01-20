حماس: نجدد عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها "تبارك لأبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم تحرير الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتجدد عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة".

وأضافت الحركة في بيان أنها تقف إجلالا لتضحيات أهالي غزة ومقاومتها المظفرة التي أثبتت أنها لن تنسى أسراها.

وشددت على أن مشاهد فرح أبناء الشعب الفلسطيني خلال استقبال الأسرى في بيتونيا غرب رام الله تؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة.

وأكدت حماس أن جموع الشعب الفلسطيني الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحررين رغم إجراءات الاحتلال القمعية هي إعلان تحد للاحتلال.

واعتبر البيان أن تسليم كتائب القسام أسيرات العدو بكامل صحتهن مقابل إهمال العدو أسرانا جسّد الفارق بين قيم المقاومة وهمجية الاحتلال.

وأمس الأحد، أطلقت كتائب القسام 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، في أول أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غضون 42 يوما، ويفترض أن يفرج خلالها عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني. وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

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وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.