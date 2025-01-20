جدل في ألمانيا بسبب تسريب وثيقة سرية تنتقد ترامب

تسبب تسريب وثيقة دبلوماسية من السفير الألماني في واشنطن ينتقد فيها دونالد ترامب بشدة، إلى وسائل الإعلام، في إثارة الجدل عشية تنصيب الرئيس المنتخب.

فقد أعرب السفير الألماني لدى الولايات المتحدة الذي سيمثل بلاده في حفل تنصيب دونالد ترامب عن قلقه من "الخطط الانتقامية" للرئيس المنتخب، ورأى أن برنامجه قد يقوض الديمقراطية في أميركا، وذلك في وثيقة سرية نشرتها الأحد صحيفة "بيلد".

ووردت تصريحات أندرياس ميكايليس في برقية دبلوماسية أرسلت الثلاثاء إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دان فيها "إستراتيجية التعطيل القصوى" التي يتبعها الرئيس الأميركي الجديد "لإعادة ترسيم النظام الدستوري" لبلاده بحسب الصحيفة.

وخروجا عن الأعراف الدبلوماسية المعتادة، رأى ميكايليس في الوثيقة الداخلية السرية، أن ترامب رجل مدفوع بـ"الرغبة في الانتقام"، معتبرا أنه قد يتجه نحو "تركيز السلطات القصوى في يد الرئيس" على حساب الكونغرس والولايات الفدرالية.

واعتبر السفير الألماني -الذي كان قبل أكثر من 20 عاما المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر- أن المبادئ الديمقراطية الأساسية للولايات المتحدة قد "تقوض إلى حد كبير" بهذه الطريقة لممارسة السلطة.

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قلق ألماني

ويأتي تسريب هذه البرقية الدبلوماسية في توقيت غير مُؤات بالنسبة لبرلين، خصوصا أن هذا السفير البالغ 65 عاما سيمثل الحكومة الألمانية اليوم الاثنين في حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.

وفي تحليله، أعرب أيضا عن قلقه من تهديدات "الترحيل الجماعي" للأجانب والإشراف على التحقيقات القضائية، مع سعي ترامب إلى تعيين حلفاء في مناصب رئيسية، على قوله.

كما أنه قلق من رغبة ترامب وحليفه إيلون ماسك، في فرض قيود على حرية التعبير والحد من حقوق الأقليات.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هذه الوثيقة، لكنها شددت على أنها كانت مصنفة "سرية" وكان ينبغي أن تظل كذلك.

وقالت للتلفزيون الرسمي عندما سئلت عن الموضوع "بالطبع تعمل السفارات على كتابة التقارير، هذا هو عملها، خصوصا عندما تكون هناك تغييرات حكومية، حتى نعرف موقفنا. وبالطبع سفارتنا في واشنطن تفعل ذلك أيضا".

وحاولت الوزيرة التقليل من أهمية الموقف، قائلة إن "الرئيس الأميركي (المنتخب) كان سبق له أن أعلن ما ينوي فعله، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي ستُتخَذ في البيت الأبيض مستقبَلا (…) وعلينا بالطبع أن نكون مستعدين لذلك".