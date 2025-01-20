تيك توك يعود للعمل بأميركا ويشكر ترامب

قال تطبيق تيك توك -الأحد- إن خدماته في الولايات المتحدة عادت للعمل بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسمح بإعادة خدمة تيك توك داخل البلاد بعد تأديته اليمين في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وجاء بيان تيك توك بعد أن قال مستخدمون أميركيون إنهم تمكنوا من الدخول على موقع الخدمة المملوكة للصين في حين لا يزال التطبيق الأكثر استخداما بفارق كبير، غير متاح.

وقال التطبيق -في بيان- إنه يعاود العمل بالتنسيق مع مزودي الخدمة، موجها الشكر إلى ترامب على ما وصفه بـ"تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالعمل".

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء السبت قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث حذر مسؤولون أميركيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعا للشركة الأم الصينية بايت دانس، فإن هناك مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأميركيين.

من جانبه، قال ترامب إنه سيمدد "الفترة الزمنية قبل سريان قانون حظر التطبيق حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي".

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وكشف الرئيس المنتخب عن رغبته في أن تمتلك الولايات المتحدة 50% من التطبيق.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يقول "أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50% في مشروع مشترك. بتنفيذ ذلك، ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيد أمينة ونسمح له بالظهور".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تيك توك الذي أُطلق قبل 10 سنوات فقط أصبح تطبيقا لا غنى عنه للغالبية الكبيرة من مستخدمي الإنترنت اليافعين. ورفضت الشركة الصينية حتى الآن بيع فرعها الأميركي.