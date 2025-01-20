تنصيب ترامب في صور

أدى الرئيس الأميركي المنتخب
دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية. كما أدى جيه دي فانس بدوره اليمين الدستورية نائبا لترامب.
وللمرة الثانية يدخل ترامب البيت الأبيض بعد نهاية فترته الأولى عام 2021، حيث أقيم حفل تنصيبه بين الكابيتول والبيت الأبيض بحضور مئات الشخصيات من حول العالم، وتم إقامة الحفل في الداخل على خلاف العادة بسبب سوء الأحوال الجوية الشديد في هذا اليوم.
وفيما يلي عرض لأبرز الصور التي التقطت خلال هذا الحدث الفريد في التاريخ الأميركي.
مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) يظهر من أعلى نصب واشنطن التذكاري عند الفجر في يوم التنصيب (أسوشيتد برس)
ترامب ينتقل من كنيسة القديس يوحنا باتجاه البيت الأبيض لعقد اجتماع أخير مع جو بايدن قبل مراسم التنصيب (الأناضول)
ترامب يصل لحضور مراسم التنصيب (الفرنسية)
ترامب وزوجته ميلانيا يغادران بعد حضور قداس في كنيسة القديس يوحنا في إطار مراسم التنصيب (رويترز)
بايدن والسيدة الأولى جيل يرحبان بترامب وميلانيا في الرواق الشمالي للبيت الأبيض بواشنطن (أسوشيتد برس)
صورة جماعية للذكرى تضم الرئيسين بايدن (يسار) وترامب وزوجتيهما جيل بايدن (يسار) وميلانيا ترامب (رويترز)
جيل بايدن (يسار) وبجوارها دوغ إيمهوف زوج كامالا هاريس ويليهما الرئيسان الأسبقان كلينتون وجورج دبليو بوش وبينهما هيلاري كلينتون (الفرنسية)
الرؤساء الأميركيون السابقون أوباما (يسار) وكلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري والرئيس الأسبق جورج دبليو بوش (الفرنسية)
الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يرحبان بالحضور بعد وصولهما إلى حفل تنصيب دونالد ترامب (الفرنسية)
لحظة وصول الرئيس الأسبق جورج بوش (يسار) وزوجته لورا بوش بينما يتابعهما كلينتون والحضور بالتصفيق (الفرنسية)
رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ (وسط) يصافح ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية (الفرنسية)
رؤساء شركات أمازون جيف بيزوس (يسار) وغوغل سوندار بيتشاي، وتسلا وسبيس إكس إيلون ماسك خلال حفل تنصيب ترامب (الفرنسية)
تيفاني ترامب (أقصى اليسار)، ولارا ترامب، وإريك ترامب، وغاريد كوشنر، و إيفانكا ترامب، ودونالد ترامب جونيور خلال حفل تنصيب ترامب (الفرنسية)
رئيس الإكوادور دانييل نوبوا وزوجته لافينيا فالبونيسي حضرا حفل تنصيب الرئيس ترامب (الفرنسية)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يضحكان بعد وصولهما حفل تنصيب ترامب (رويترز)
شيء في الأعلى شغل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، عن متابعة مراسم حفل تنصيب ترامب (الفرنسية)
رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس مشغول بتأمل جدران مبنى الكونغرس خلال مراسم تنصيب ترامب (رويترز)
الرئسي الأميركي دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية في يوم تنصيبه رئيسا في قاعة الكونغرس الأميركي بواشنطن (رويترز)
الحضور يصفقون للرئيس ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية (الفرنسية)
في الأثناء بحديقة ميريديان هيل بواشنطن تقف ميمي زياد مع لافتة مناصرة لفلسطين قبل احتجاج مناهض لترامب (رويترز)
الثلوج غطت آلاف المقاعد في منطقة ناشيونال مول خارج البيت الأيبض حيث كان ينتظر إقامة مراسم تنصيب ترامب قبل أن يتقرر نقلها إلى الداخل (رويترز)