تنصيب ترامب في صور

أدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية. كما أدى جيه دي فانس بدوره اليمين الدستورية نائبا لترامب.

وللمرة الثانية يدخل ترامب البيت الأبيض بعد نهاية فترته الأولى عام 2021، حيث أقيم حفل تنصيبه بين الكابيتول والبيت الأبيض بحضور مئات الشخصيات من حول العالم، وتم إقامة الحفل في الداخل على خلاف العادة بسبب سوء الأحوال الجوية الشديد في هذا اليوم.

وفيما يلي عرض لأبرز الصور التي التقطت خلال هذا الحدث الفريد في التاريخ الأميركي.