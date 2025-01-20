ترامب يمتدح وقف إطلاق النار في غزة ويصفه بالاختراق العظيم

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -أمس الأحد- إنه حقق هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى نحو ما سماه سلام دائم في الشرق الأوسط، ووصف التوصل لهذا الاتفاق بأنه اختراق عظيم، في ظل دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ صباح أمس، بينما أفاد مستشاره للأمن القومي مايك والتز أن حركة حماس لن تحكم القطاع.

وأضاف -في "خطاب انتصار" بواشنطن قبل تنصيبه في وقت لاحق اليوم- أنه حقق بالشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه سلفه جو بايدن خلال 4 سنوات، في إشارة إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل مرات عدة قبل تدخل مبعوثه ستيف ويتكوف بالمباحثات التي كانت جارية بالعاصمة القطرية.

وأكد ترامب أنه سعيد بالإفراج عن الدفعة الأولى من "المحتجزين" الإسرائيليين أمس، إذ أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات أحياء مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا بينهم 20 طفلا.

من جانبه، قال بايدن -في كلمة- إن تنفيذ اتفاق غزة يقع على عاتق إدارة ترامب حاليا، بعد أن استند الاتفاق إلى المقترح الذي كان بايدن قدمه في مايو/أيار السابق.

وكان آلاف من مؤيدي ترامب اجتمعوا بقاعة ضخمة في واشنطن للاحتفال بانتصاره في الانتخابات.

"حماس لن تحكم"

على صعيد متصل، قال مايك والتز مستشار ترامب للأمن القومي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" إن حركة حماس لن تعود لحكم قطاع غزة مرة أخرى -وفق تعبيره- وذلك بعد ساعات من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأضاف والتز أن إسرائيل والولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستفعلان ما يلزم لضمان ألا تحكم حماس القطاع مرة أخرى، وفق قوله.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال أوضح -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن الحركة لا تريد أن تحكم غزة، إذ طرحت فكرة تشكيل إدارة وطنية للقطاع، وستتألف من شخصيات مستقلة وكفاءات في المجالات الخدمية الصحية والمدنية.

وأضاف أن ذلك أتى ضمن ما توافق عليه في ورقة لجنة الانسداد المجتمعي التي تمت في القاهرة ووافقت عليها حماس، بينما رفضتها حركة فتح.

وصباح أمس، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.