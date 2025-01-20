بوتين يهنئ ترامب ويبدي استعداده لبحث السلام الدائم بأوكرانيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب قبل ساعات من تنصيبه، وأبدى استعداده لإجراء حوار بين البلدين من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن القومي الروسي وبثتها وسائل الإعلام الروسية، إن بلاده منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا لكن دعا لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأضاف أن التسوية في أوكرانيا لا ينبغي أن تكون هدنة قصيرة بل سلاما طويل الأمد يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع.

كما قال الرئيس الروسي إن الحوار مع الولايات المتحدة سيتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ورحب بوتين بتصريحات لترامب بشأن عدم جواز نشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن دونالد ترامب أبلغ مساعديه بترتيب مكالمة مع فلاديمير بوتين بعد تنصيبه لبحث اجتماع بينهما لإنهاء حرب أوكرانيا.

وأمس الأحد، عرض جيه دي فانس نائب الرئيس ترامب أفكارا عن خطة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبحسب ما أورده فانس، فإن روسيا تحتفظ بالأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا بدأت الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022 وتسيطر حاليا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وفي الأشهر القليلة الماضية، تسارَع تقدم قواتها خاصة في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

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وفي المقابل، تسيطر القوات الأوكرانية منذ أغسطس/آب الماضي على أجزاء من مقاطعة كورسك غربي روسيا.