استنفار وتهديد.. الاحتلال يمنع الاحتفال بأسرى القدس

استنفر الاحتلال الإسرائيلي، لساعات طويلة، قواته بمدينة القدس، في محاولة لمنع الاحتفاء بأسرى المدينة المحررين، في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وطوال يوم الأحد وليلة الأحد/الاثنين وصباح الاثنين انتشرت قوات الاحتلال في شوارع وأحياء وبلدات مدينة القدس وفي محيط منازل الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال منازل عدد من المفرج عنهم وأبلغت ذويهم بمنع مراسم الاستقبال، وأخرجت من بيوتهم من لا يتصل بقرابة من الدرجة الأولى مع الأسرى المحررين.

وكان نصيب القدس 14 أسيرة وطفلا، من بين 90 أسيرة وطفلا مقابل تسليم 3 أسيرات إسرائيليات، ضمن إفراجات اليوم الأول، من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وقالت محافظة القدس في بيان إن جميع الأسرى المقدسيين وصلوا إلى منازلهم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال، وسط انتشار مكثف لقوات خاصة في محيط منازلهم.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أجبرت الأهالي على توقيع شروط قاسية "أبرزها منع إظهار أي مظاهر فرح بتحرر أبنائهم، بالإضافة إلى فرض قيود على تواجد أي شخص في المنزل سوى الأم، الأب، والأشقاء فقط".

كما فرضت شرطة الاحتلال طوقًا مشددًا على منازل عدد من المحررين بينهم زينة بربر في حي رأس العامود بالقدس المحتلة ومنعت المواطنين والصحفيين من الوصول إلى المكان، واقتحمت منزل الأسير المحرر قاسم جعافرة واعتدت على أفراد عائلته.

وطال الاعتداء الصحفية المقدسية ندين جعفر، التي استدعيت للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال، إلى جانب الصحفيتين ميساء أبو غزالة ومرام بخاري، وذلك بعد محاولتهن تغطية الحدث، وفق محافظة القدس.

من جهته، قال يوسف خويص والد الأسيرة المحررة روز خويص، لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، إن ذوي الأسرى المحررين عاشوا ساعات طويلة من القلق على أبواب السجون الإسرائيلية في انتظار أبنائهم.

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وأضاف أن شرطة الاحتلال استدعت ذوي الأسرى المقرر الإفراج عنهم عند الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وظلوا ينتظرون على أبواب معتقل المسكوبية حتى الواحدة من فجر اليوم الاثنين.

من جهتها، قالت الأسيرة المحررة لطيفة مشعشع في مقطع فيديو نشره المركز فور الإفراج عنها إن الأسيرات علمن بالصفقة من خلال المحامين، لكن إدارة السجون الإسرائيلية حجبت الخبر عنهن حتى لحظة إخراجهن من غرف السجن، مشيرة إلى تنكيل وبرد شديد عاشته الأسيرات المفرج عنهن في الساعات الأخيرة قبيل الإفراج.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعيش مدينة القدس على وقع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال، فيما سجلت محافظة القدس استشهاد 82 مقدسيا وإصابة 298 آخرين و2089 حالة اعتقال في المدينة منذ ذلك التاريخ.