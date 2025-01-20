الضيوف والتكاليف والقرارات.. كل ما تود معرفته عن حفل تنصيب ترامب

يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط ترقب محلي وعالمي بسبب حجم التغيير الذي وعد به، فما برنامج ترامب اليوم؟

وفقا للتقاليد الرئاسية، يُخصص يوم التنصيب إلى حد كبير للطقوس والبروتوكولات، إذ يغادر الرئيس جو بايدن البيت الأبيض ويحل محله ترامب الذي تعهد في يومه الرئاسي الأول بتوقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية حول مواضيع تتعلق بأمن الحدود وإنتاج النفط والغاز وغيرها.

متى سيقام التنصيب؟

سيؤدي ترامب اليمين الدستورية التي سيشرف عليها رئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17.00 بتوقيت غرينتش).

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، ولكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونغرس بسبب البرد القارس.

وسيقوم ترامب بعد ذلك بإلقاء خطاب التنصيب الخاص به، وقال في مقابلات سابقة إن خطابه سيكون موحدا للأميركيين، خلافا لخطابه السابق في عام 2017 الذي وصف فيه أميركا بأنها شهدت "مذبحة".

من جهته، قال الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إنه يخطط لحضور الحفل وشهود نقل السلطة، وهي مجاملة لم يمنحها ترامب له قبل 4 سنوات.

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ومن المقرر أن تغني نجمة الموسيقى الريفية كاري أندروود في الحفل.

قائمة المدعوين

كسر ترامب التقاليد ودعا قادة أجانب إلى الحفل. وتاريخيا، لم يحضر القادة التنصيب بسبب مخاوف أمنية، وأرسلوا دبلوماسيين بدلا عنهم.

وقال رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، وهو من المؤيدين الأقوياء لترامب، إنه سيحضر، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

كذلك قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تأمل الحضور.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فلن يحضر رغم تلقيه الدعوة، ولكنه سيرسل مبعوثا كبيرا.

وسيحضر مستشار ترامب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، وجيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز.

الاستعراض

أجبرت درجات الحرارة المنظمين على إلغاء استعراض كان مبرمجا في شارع بنسلفانيا، وتشارك فيه الفرق العسكرية وفرق المدارس والطوافات ومجموعة من المواطنين.

وسيقام العرض في صالة "كابيتال وان أرينا" وسط واشنطن، والتي تتسع لـ20 ألف مقعد.

مزاولة المهام الرئاسية

خلال تجمع أمس الأحد، قال ترامب إنه سيوقع مجموعة من الإجراءات التنفيذية اليوم الاثنين تشمل قضايا متنوعة، من إنهاء البرامج الحكومية التي تهدف إلى ضمان التنوع في مكان العمل إلى تأمين الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال مصدر مطلع على التخطيط إن ترامب يستعد لتوقيع أكثر من 200 إجراء تنفيذي في اليوم الأول.

وستركز الإجراءات بشكل كبير على أمن الحدود. ومن بين هذه الإجراءات توجيهات لتصنيف كارتيلات المخدرات على أنها "منظمات إرهابية أجنبية"، وإعلان حالة الطوارئ على الحدود الأميركية المكسيكية، والمضي قدما في إعادة سياسة "البقاء في المكسيك" التي تجبر طالبي اللجوء غير المكسيكيين على الانتظار في المكسيك لمواعيد محاكمهم الأميركية.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب أوامر تمنح ضباط الهجرة مزيدا من الصلاحيات لاعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم سجلات جنائية، وإرسال مزيد من القوات إلى الحدود الأميركية المكسيكية وإعادة بناء جدار الحدود.

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كذلك ستشمل الأوامر حملة لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

وقال ترامب إنه سيصدر موجة من العفو عن المتهمين المدانين بمشاركتهم في الهجوم على الكابيتول الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، إضافة إلى تعليق تطبيق قانون يحظر منصة تيك توك في البلاد.

الحفلات والتجمعات

من المتوقع أن يُقام ما لا يقل عن 18 حفلة تنصيب في جميع أنحاء واشنطن، 3 منها تعدّ رسمية ومن المتوقع أن يحضرها ترامب.

وأقام ترامب أمس تجمعا على طراز "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" في مركز كابيتال وان. وكان هذا أول تجمع لترامب في مقاطعة كولومبيا منذ الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وسيشارك زوكربيرغ اليوم الاثنين في استضافة حفل استقبال للمانحين الجمهوريين من أصحاب المليارات إلى جانب مالكة الكازينو مريم أديلسون ومالك فريق هوستون روكتس تيلمان فيرتيتا الذي اختاره ترامب سفيرا لأميركا في إيطاليا.

أما هارولد هام، قطب النفط والغاز وأحد كبار المتبرعين لترامب، فسيستضيف حفلة مشاهدة التنصيب يوم الاثنين على سطح فندق هاي آدامز التاريخي بالقرب من البيت الأبيض.

من يغطي التكاليف؟

تموّل الأحداث الرسمية لجنة تنصيب ترامب التي يرأسها حلفاء ترامب القدامى: ستيف ويتكوف المطور العقاري الذي اختاره ترامب ليكون مبعوثه في الشرق الأوسط، وكيللي لوفلر عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق ومرشح ترامب لرئاسة إدارة الأعمال الصغيرة.

وستكون اللجنة مسؤولة عن تغطية تكاليف كل شيء ما عدا حفل اليمين في الكابيتول الذي يتكفل به دافعو الضرائب.

وتعهد بيزوس وزوكربيرغ بالتبرع بمليون دولار من كل منهما للجنة، مثل تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. وتبرعت "أوبر" ورئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي بمليون دولار لكل منهما.

وجمع ترامب مبلغ 106.7 ملايين دولار لاحتفالات تنصيبه في عام 2017. وجمعت لجنته أكثر من 170 مليون دولار هذه المرة، وفقا لتقارير إعلامية.